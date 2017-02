Imprensa italiana ‘aposenta’ Ronaldinho Gaúcho

Contra todas as evidências, Ronaldinho Gaúcho ainda diz ser um jogador profissional. No entanto, ao assumir o posto de embaixador do Barcelona, cargo decorativo concedido por grandes clubes a seus antigos ídolos, o meia brasileiro de 36 anos confundiu boa parte da imprensa europeia, especialmente a italiana. Até mesmo a Gazzetta Dello Sport, um dos mais prestigiosos jornais esportivos do mundo, estampou: “Ronaldinho se aposenta do futebol”.

Outras publicações italianas, como o Data Sport e o Blasting News também noticiaram a aposentadoria do craque, que supostamente teria pendurado as chuteiras no mesmo dia que o inglês Frank Lampard. A Mediaset, importante emissora do país, publicou uma galeria de fotos, na qual se lê: “Ronaldo deixa o futebol. A carreira em fotos”.

Oficialmente, Ronaldinho não parou e, inclusive, negocia com pelo menos dois clubes: o Coritiba e o Nacional, do Uruguai, formalizaram o interesse no veterano, duas vezes eleito o melhor do mundo (2004 e 2005). No entanto, as negociações esfriaram com as recentes viagens do jogador à Europa e é bem pouco provável que Ronaldinho assine algum contrato para atuar antes do Carnaval.

Ronaldinho não joga uma partida oficial desde setembro de 2015, quando rescindiu contrato com o Fluminense. Desde que deixou o clube carioca, o craque vem faturando com a presença em eventos e amistosos internacionais. Em 2016, Ronaldinho marcou presença em amistosos de equipes no Equador, no Peru, nos Estados Unidos e até jogou futsal na Índia – sempre, claro, recebendo um gordo cachê.