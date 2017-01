Imprensa espanhola ataca Neymar após tropeço do Barcelona

A imprensa espanhola segue bastante ácida em relação aos brasileiros. Depois de detonar Paulo Henrique Ganso por uma partida apática diante do Real Madrid, o diário Marca dedicou várias linhas ao mau momento vivido por Neymar. O atacante do Barcelona chegou a 11 jogos (991 minutos, para ser mais exato) sem balançar as redes e teve atuação ruim no empate em 1 a 1 diante do Villarreal, neste domingo, fora de casa.

O Barcelona só escapou da derrota após mais um belo gol de falta de Lionel Messi, nos minutos finais e caiu para a terceira colocação do Campeonato Espanhol, cinco pontos atrás do líder Real Madrid e um atrás do Sevilla. O Marca citou o trio MSN (Messi-Suárez-Neymar) para cutucar o uruguaio e o brasileiro. “Muito M, pouco S e nada N”, definiu o jornal.

'MSN: mucha M, poca S y nada N'. El Villarreal-Barça, desde otro punto de vista https://t.co/Z5yrWSn2SY Por @HugoCerezo pic.twitter.com/di9NtVS6AN — MARCA (@marca) January 9, 2017

Em outro artigo, o Marca destacou que Neymar perdeu nada menos que 30 bolas na partida, errou 15 passes e acertou apenas uma finalização. O brasileiro, que este ano não está entre os finalistas ao prêmio de melhor do mundo, não marca desde 19 de outubro, na goleada por 4 a 0 sobre o Manchester City, pela Liga dos Campeões.

Neymar vuelve a las andadas: perdió 30 balones y suma 991 minutos sin marcar https://t.co/RPiF8Pbp3s pic.twitter.com/ICfnzBjTRr — MARCA (@marca) January 8, 2017

O jornal Mundo Deportivo, que é catalão e, portanto, muito mais benevolente com o Barcelona, não dedicou muitas críticas ao rendimento do brasileiro. Ao contrário, destacou uma entrevista com Diego Armando Maradona, na qual o argentino diz que Neymar está no nível de Cristiano e Messi.

“Para mim, Neymar deveria estar entre os finalistas do prêmio da Fifa. Ele tem coisas do começo de carreira do Messi e também do Ronaldinho, seu futebol tem alegria. Muita gente esquece o quão grande ele foi nos Jogos Olímpicos”, afirmou o ex-jogador argentino.

O também catalão Sport, porém, ressaltou a “brutal seca (de gols) de Neymar” e disse que o baixo rendimento do brasileiro tem tido influência direta na má fase do Barcelona. O jornal destaca a média de 1 gol a cada 314 minutos de Neymar na liga espanhola. Na mesma altura do torneio passado, Neymar tinha 14 gols; hoje tem apenas quatro.