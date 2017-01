Ibra diz que filho é fã de Neymar e que CR7 ‘não é natural’

O atacante Zlatan Ibrahimovic, do Manchester United, tem convivido com imagens de Neymar espalhadas por toda a sua casa. Isso porque os seus filhos, Maximilian, de 10 anos, e Vincent, de 8 anos, idolatram o atacante brasileiro do Barcelona. “É o tipo de jogador que as crianças querem ser”, definiu.

“Pensei que seria difícil para o Neymar em Barcelona por causa do Messi, mas acho que ele tem feito um trabalho incrível. Ele tem feito coisas que até mesmo meu filho, Maximilian, o considera o seu jogador favorito. Ele usa as mesmas chuteiras”, revelou o sueco, em entrevista à ESPN Brasil.

“Neymar está por toda parte na minha casa. Fico feliz. Acho que ele é um ótimo exemplo para as crianças. É o tipo de jogador que elas querem ser”, acrescentou.

Ibrahimovic é fã do futebol brasileiro, especialmente da história construída pelo ex-atacante Ronaldo. O atacante afirma que Neymar tem potencial para superar a importância que ele e Ronaldinho Gaúcho tiveram para a Seleção.

“Se compararmos com a minha era, não é o mesmo ambiente vivido por Ronaldo e Ronaldinho Gaúcho, porque a equipe tinha um nível bem parecido ao deles. Neymar está em uma posição diferente, já que hoje em dia o nível é outro se comparado aos dois Ronaldos. Mas ele vai vencer. Eu gosto muito vê-lo jogando”, declarou.

Questionado se Cristiano Ronaldo também poderia ser comparado a Ronaldo e Ronaldinho, Ibrahimovic foi duro em sua resposta e disse que o português do Real Madrid não possui um talento natural. “Ele é diferente, porque é fruto de muito treino. Não é natural”, afirmou.

“Acho que ninguém mais fará o que o Ronaldo fez. Era natural dele, não foi algo construído. Ele não foi fabricado. O Ronaldo era natural, nasceu para ser o que foi. Não foi algo que ele treinou para se tornar”, concluiu.

(com Gazeta Press)