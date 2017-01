Ibra diz por que esnobou China: ‘Seria o caminho mais fácil’

Zlatan Ibrahimovic segue no topo, assim como sua autoestima. Aos 35 anos, o atacante sueco vive ótimo momento em sua temporada de estreia pelo Manchester United – marcou 12 gols nos últimos 12 jogos – e provou que quem duvidava de que ele poderia ser decisivo na liga mais competitiva do mundo estava errado. Fiel a seu estilo, Ibra disse que a desconfiança geral só o encheu ainda mais de motivação.

“Não tenho problemas com as críticas, porque enfrentei isso durante toda a minha carreira, é algo que me motiva, me dá energia. Pessoas falam de mim, dizendo ‘você está morto, você é isso, você é aquilo’, ex-jogadores falando, e eu nem me lembro de quando eles jogavam. Mas de uma coisa eu tenho certeza: eles irão lembrar de mim para o resto de suas vidas”, disse o sueco em entrevista à Sky Sports.

Depois de atuar nos principais campeonatos do mundo, como o Espanhol e o Italiano, Ibrahimovic decidiu deixar o a França e o Paris Saint-Germain, onde marcou época, para ajudar a reerguer o Manchester United, que desde a saída de Alex Ferguson não conseguiu figurar entre os melhores da Europa.

Líder do elenco, o sueco ainda revelou que tinha propostas milionárias do futebol chinês, mas optou pelo desafio de atuar em um dos maiores clubes do mundo. “Vamos dizer que uma pessoa na minha posição escolheria o caminho mais fácil, ganhar dinheiro na China e se aposentar com a carreira que teve. Eu preferi não fazer isso, aceitei o desafio. Foi por isso que escolhi o Manchester United. Na situação que o clube estava, lutando nos últimos quatro ou cinco anos, se eu puder finalizar a tarefa levando o clube de volta ao topo, estarei mais do que feliz.”

Após um começo péssimo, o Manchester United conseguiu reagir e é o quarto colocado da liga inglesa, com os mesmos 42 pontos do terceiro colocado Tottenham. O Chelsea lidera com 49 pontos, cinco a mais que o Liverpool.