Hospital: Surfista declarado como morto está ‘em estado grave’

O surfista gaúcho Lucas Zuch, declarado como morto após sofrer um acidente na Barra da Tijuca, na última terça-feira, não teve sua morte confirmada pelo Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, onde o atleta de 27 anos está internado desde a manhã desta segunda-feira. Em boletim médico, o hospital afirma que “seu estado de saúde é grave e, no momento, Lucas passa por uma série de exames de avaliação neurológica.”

O hospital informou que o atleta sofreu “um afogamento no dia 7 de março, no Rio de Janeiro” e foi transferido a capital gaúcha nesta manhã. A morte do surfista havia sido confirmada nas redes sociais do próprio Zuch e de seu site, Surfari. Até mesmo o campeão mundial Adriano de Souza, o Mineirão, postou uma homenagem a Lucas, considerado um dos maiores apoiadores do surfe no país.

Lucas foi visto boiando no mar e foi resgatado pelos bombeiros. Ele passou pelo Hospital Lourenço Jorge, no Rio, onde ficou internado em coma induzido. Em um dos boletins divulgados pelo hospital, o surfista apresentava infecção no pulmão (pneumonia) e em um dos rins.

No fim de semana, Lucas foi transferido para a Casa de Saúde São José, na zona sul do Rio, que chegou a declarar sua morte cerebral. A família, então, transferiu Lucas para o hospital de Porto Alegre, onde realizaria os trâmites finais para doação de órgãos. No entanto, segundo uma prima do surfista, Bruna Zuch, o quadro de Lucas sofreu uma “reviravolta”.

“Quando estavam fazendo exames antes da retirada dos órgãos, viram que ele teve algum tipo de reação, diferente do que havia sido visto anteriormente. Fizeram novo diagnóstico e aí constataram que ele não teve morte cerebral”, contou Bruna ao site do jornal O Globo.

“Sabemos que a chance dele sobreviver ou de não ter sequelas é bem pequena, seria um milagre. Ele continua em coma e os médicos estão exaurindo todas as possibilidades. Estamos numa situação parecida com a de antes, só que com uma pontinha a mais de esperança. Mas a esperança é a última que morre, vamos seguir rezando”, completou a prima do surfista. Horas depois, ao mesmo site, Bruna disse ter se equivocado e pediu que suas aspas fossem retiradas.