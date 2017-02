Hernanes deixa Juventus para jogar na China

A debandada de atletas renomados rumo à China continua. Nesta segunda-feira, a Juventus anunciou a transferência do meio-campista brasileira Hernanes para o Hebei Fortune, que pagará 10 milhões de euros (cerca de 33 milhões de reais) na transação. O jogador com passagem pela seleção brasileira também negociava com o São Paulo, clube pelo qual atuou de 2005 a 2010, mas optou pela fortuna asiática.

Hernanes, de 31 anos, assinará contrato de dois anos com o clube chinês e receberá um salário de aproximadamente 8 milhões de euros anuais (26 milhões de reais), segundo informações dos veículos de imprensa italianos. Com a venda, a Juventus recuperará boa parte do valor que investiu no atleta, comprado por 11 milhões de euros junto à Inter de Milão, em 2015, e que pouco produziu em Turim.

O Hebei Fortune é treinado pelo treinado pelo chileno Manuel Pellegrini e joga suas partidas na cidade litorânea de Qinhuangdao, cerca de 300 quilômetros ao leste de Pequim. O time terminou o último Campeonato Chinês na sétima colocação e conta com outros quatro estrangeiros: o brasileiro Aloísio, o argentino Ezequiel Lavezzi, o marfinense Gervinho e o camaronês Stephane Mbia – a Superliga Chinesa só permite a utilização de três jogadores de fora da China em campo.

Em 2017, o mercado chinês já atraiu estrelas do futebol mundial, como os brasileiros Oscar e Alexandre Pato, o argentino Carlos Tevez e o belga Axel Witsel, entre outros.

(Com Estadão Conteúdo)