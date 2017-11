Hamilton mantém ponta no segundo treino em Interlagos

O britânico Lewis Hamilton dominou o primeiro dia da edição 2017 do GP do Brasil de Fórmula 1. Após bater o recorde de volta mais rápida do circuito de Interlagos na manhã desta sexta-feira, o piloto da Mercedes voltou à pista na parte da tarde para também liderar o segundo treino livre, com o tempo de 1min09s515.

A exemplo do que ocorreu mais cedo, o finlandês Valtteri Bottas completou a dobradinha da Mercedes, com 1min09s563, apenas 0s048 mais lento em relação ao seu companheiro de equipe. Sob um sol escaldante e com uma temperatura que beirou os 50° C na pista, o australiano Daniel Ricciardo, da Red Bull, foi o terceiro. O piloto, que foi punido com a perda de dez posições no grid de largada, fez o seu melhor giro em 1min09s743.

Com um desempenho aquém do esperado, o alemão Sebastian Vettel, da Ferrari, se colocou entre os dois carros da Red Bull e marcou o quarto melhor tempo, com 1min09s875, apenas 0s009 à frente do jovem holandês Max Verstappen. Completando o grupo dos seis mais rápidos, ficou o finlandês Kimi Raikkonen, também da Ferrari, que havia sido o terceiro no primeiro treino, que fez o tempo de 1min10s117.

Despedindo-se das baterias de treinos em Interlagos, o brasileiro Felipe Massa voltou a ter um bom desempenho com a sua Williams e completou a segunda sessão em oitavo lugar, com 1min10s373, ficando seis posições à frente de seu companheiro de equipe, o canadense Lance Stroll, que marcou 1min11s064.

Com 333 pontos, Lewis Hamilton é o campeão antecipado do Mundial deste ano. Sebastian Vettel (277) e Valtteri Bottas (262) brigam pelo vice-campeonato, que será decidido nas derradeiras etapas do Brasil e de Abu Dhabi.