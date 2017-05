Hamilton debocha do nível da Indy após 5º lugar de Alonso

Lewis Hamilton e Fernando Alonso estão longe de serem melhores amigos e isso ficou claro nesta quinta-feira em entrevista concedido pelo piloto inglês da Mercedes ao jornal francês L’Equipe. Depois de Felipe Massa dizer que a aventura do espanhol na Fórmula Indy no meio da temporada de Fórmula 1 “não é 100% profissional”, Hamilton foi ainda mais duro e debochou do nível da categoria mais famosa nos Estados Unidos.

O inglês cutou o fato de Alonso largar na quinta colocação das 500 Milhas de Indianapolis, que assim como GP de Monaco acontece no próximo domingo, para ironizar o nível da Indy. “Dei uma olhada nas classificações e, sinceramente…Fernando, em sua primeira experiência, faz o quinto tempo. Isso diz algo sobre o nível da Indy?”, perguntou Hamilton, aos risos, segundo o diário francês.

“Se não conseguem vencer na Fórmula 1, os grandes pilotos buscam outras corrida. Mas vê-lo fazer o quinto melhor tempo concorrendo com pilotos que fazem isso o ano todo é… interessante!”, alfinetou o tricampeão mundial de F1, que foi parceiro do bicampeão na McLaren, em seu início de carreira.

Hamilton completou dizendo que não se interessa em correr nos circuitos ovais da Indy, nem provas de endurance, no futuro. “Não quero fazer o mesmo. A Indy não me chama a atenção, tampouco Le Mans, mas respeito.” O britânico Graham Hill, morto em 1975, é o único piloto a ter vencido a “tríplice coroa do automobilismo” (GP de Monaco, 500 Milhas de Indianapolis e 24 horas de Le Mans) na história.