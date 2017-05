Guto Ferreira deixa o Bahia para dirigir o Inter na Série B

Guto Ferreira foi confirmado oficialmente como novo técnico do Internacional nesta terça-feira. O clube gaúcho entrou em acordo com o treinador e aceitou pagar ao Bahia a sua multa de rescisão contratual. Guto, de 51 anos, assinou até o fim de 2017, com possibilidade de renovar por mais um ano, e dirigirá o Inter na Série B do Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil.

O técnico foi contratado junto com os auxiliares André Luís e Alexandre Faganello, além do preparador físico Juninho. A nova comissão técnica será oficialmente apresentada na quinta-feira, no Beira-Rio.

Guto Ferreira substituirá Antônio Carlos Zago, demitido no último domingo, um dia depois de a equipe ter sido derrotada pelo Paysandu por 1 a 0, em Belém, na última rodada da Série B do Brasileiro. Nesta quarta-feira, o Inter enfrentará o Palmeiras no jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil.

O Bahia, por sua vez, ocupa a 13ª posição da Série A e faturou na semana passada o título da Copa do Nordeste. A conquista deu ainda mais projeção a Guto Ferreira, que já trabalhou no próprio Inter e se destacou no futebol paulista.

Ao oficializar a contratação, o clube de Porto Alegre lembrou que o treinador já trabalhou por três vezes no Inter. Primeiro nas categorias de base da equipe (conquistou a Copa São Paulo de Juniores de 1998). Em seguida, no comando do time principal, em 2002, quando ganhou o Campeonato Gaúcho.

Guto passou pelo Noroeste em 2003, por dois clubes portugueses (Penafiel e Naval) e pelo Corinthians de Alagoas, antes de voltar ao Inter para sua terceira passagem. Desta vez, ele trabalhou como coordenador das categorias de base, antes de passar a integrar a comissão técnica da equipe principal a partir de 2008. Na época, desempenhou as funções de auxiliar técnico e observador em um período em que Tite, Mário Sérgio e Celso Roth estiveram à frente da equipe da gaúcha.

Na comissão da conquista da Copa Libertadores de 2010, por sua vez, Guto atuou como observador dos adversários da equipe colorada na competição. Nos últimos anos, passou por Ponte Preta, Portuguesa, Figueirense e Chapecoense, entre outros. Após perder Guto Ferreira, o Bahia confirmou nesta terça que o time será dirigido interinamente pelo auxiliar Preto Casagrande no treino desta quarta.

