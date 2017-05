Guga é recebido com festa surpresa em Roland Garros

Em homenagem ao aniversário de 20 anos do seu primeiro título em Roland Garros, Gustavo Kuerten foi recebido no complexo do torneio francês neste domingo com uma pequena festa surpresa. O evento inesperado contou até com a presença do diretor da competição, Guy Forget.

Guga compareceu ao complexo, em Paris, para buscar sua credencial. Ele vai visitar o torneio somente na segunda semana, como geralmente faz todos os anos. Desta vez, o catarinense chegou mais cedo à capital francesa para cumprir compromissos com patrocinadores.

Ao aparecer no complexo neste domingo, o tricampeão de Roland Garros foi surpreendido por uma festa organizada pela Lacoste, uma de suas patrocinadoras. Guga foi recebido com aplausos e um “bolo” feito de macarons, doce tradicional da França. Curiosamente, os macarons, que se assemelham a biscoitos, eram amarelos e azuis, em referência às cores do famoso uniforme usado por ele na conquista do primeiro título no saibro de Paris, em 1997.

O catarinense agora vai a Londres antes de fazer seu retorno a Paris, na próxima semana, quando assistirá a jogos e receberá uma homenagem do Hall da Fama, do qual já faz parte, em Roland Garros.

(Com Estadão Conteúdo)