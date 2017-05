Guga 20 Anos: A pausa estratégica antes de Roland Garros

No dia 8 de junho de 1997, Gustavo Kuerten tocou o céu com as mãos, como dizem os argentinos, quando conquistou o inédito título de Roland Garros para o tênis brasileiro. Uma façanha inacreditável para um jovem de 20 anos que, até então, não tinha resultados expressivos na carreira e entrou no torneio na condição de completo desconhecido (e que precisou pagar muitos pecados antes de finalmente atingir o sonho).

Nesta sexta-feira, dia em que se completam duas décadas da estreia de Guga naquela campanha inesquecível no Aberto da França, VEJA.com dá início a uma série de reportagens que vai celebrar uma das maiores conquistas do esporte brasileiro. Ao longo dos próximos 15 dias, a história de cada jogo será recordada em detalhes, seguindo sempre a data original da partida, até o dia daquela final histórica em Paris. Mas, antes de mergulhar nos sete confrontos que mudaram a vida do catarinense – e deram ao Brasil um novo ídolo –, vale a pena lembrar os últimos passos que conduziram Gustavo Kuerten ao seu primeiro grande momento na carreira.

Antes do relato do primeiro jogo, contra o checo Slava Dosedel, confira abaixo uma breve contextualização de como Guga vinha desempenhando naquele ano.

A pausa estratégica em Curitiba – O ano de 1997 começou promissor para Guga. Aos 20 anos, o catarinense venceu no início da temporada o sul-africano Wayne Ferreira, na época entre os dez primeiros do ranking mundial, e a lenda americana Andre Agassi. Quando chegou a hora da turnê europeia no saibro, seu piso preferido, Guga tinha motivos para estar otimista, mas deu tudo errado. Foram tantas as derrotas que ele mudou os planos e decidiu fazer um retorno de emergência ao Brasil, para esfriar a cabeça, antes de Roland Garros.

Já que ele e seu técnico, Larri Passos, estavam por aqui, resolveram disputar um torneio modesto, de nível Challenger (para tenistas de nível intermediário), a Embratel Cup, em Curitiba. Foi uma bênção. “Achamos estranho quando ele voltou da Europa, até porque era caro, mas ele estava com a convicção de que precisava voltar ao Brasil para pegar uma energia boa”, recorda Rafael Kuerten, irmão do ex-tenista. “Aí, em Curitiba, ele foi ganhando e ganhando, até que venceu o torneio. E o que era receio se transformou em confiança.”

Embora o torneio de Curitiba fosse pequeno – o título deu a Guga 7 500 dólares, 1% do que ele viria a receber ao ganhar Roland Garros –, as cinco vitórias no Graciosa Country Club jogaram o moral do catarinense lá para o alto. Na semifinal, ele bateu Roberto Jábali em um jogo duríssimo, vencido em dois tie-breaks. Na decisão, o romeno Razvan Sabau, derrotado por 2 a 1, foi a vítima do jogo agressivo, dos saques certeiros e da demolidora esquerda que o mundo começou a conhecer menos de duas semanas depois.

Com a palavra, o campeão: