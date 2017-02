Guardiola e imprensa inglesa exaltam Gabriel Jesus

Gabriel Jesus ganhou as manchetes dos jornais ingleses nesta quinta-feira e também a confiança do treinador do Manchester City, Pep Guardiola. O atacante brasileiro de 19 anos foi titular pela primeira vez, marcou seu primeiro gol pelo clube inglês, deu uma assistência e foi eleito o melhor em campo na goleada por 4 a 0 sobre o West Ham na quarta-feira. Ao fim da partida, Gabriel ainda arriscou algumas palavras em inglês e encantou a imprensa local com sua simpatia.

“Obrigado, meu amigo”, disse, no idioma local, ao receber o troféu de “homem do jogo” do colega belga Kevin De Bruyne. Gabriel Jesus deixou ninguém menos que o argentino Sergio Aguero, ídolo do clube, no banco de reservas e se mostrou muito à vontade em campo. Sua maturidade chamou a atenção do técnico Guardiola. “Ele é um lutador e nos ajuda muito a pressionar os adversários. É inteligente com a bola e tem um grande instinto de artilheiro dentro da área”, afirmou o espanhol após a partida.

Guardiola ainda fez uma comparação bizarra ao dizer que a contratação do ex-jogador do Palmeiras era uma incógnita. “Você nunca sabe, é como uma melancia, você precisa abrir para saber (se está boa ou ruim). A expectativa era boa, um jogador jovem e talentoso.” Gabriel Jesus, naturalmente, ganhou muito destaque na imprensa esportiva local, que abusou de menções e trocadilhos religiosos como “Louvor a Jesus” e “Jesus recompensa a fé”.

Abaixo, algumas das manchetes: