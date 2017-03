Guardiola é eleito técnico do mês – e esnoba prêmio

Pep Guardiola diz não dar a mínima para premiações individuais. E comprovou isso nesta sexta-feira ao receber o prêmio de melhor treinador do mês de fevereiro no Campeonato Inglês. Sem esboçar qualquer alegria, o treinador espanhol do Manchester City posou com o troféu oferecido mensalmente pela Premier League e que ele próprio esnobou há uma semana.

“Ser o jogador ou treinador do mês…acredite, eu sei o que conta no futebol e para mim isso não importa”, afirmou o treinador de 46 anos em entrevista coletiva na semana passada. Na mesma conversa, disse lamentar que atletas se importem com premiações individuais. “Acho ridículo quando escuto um jogador dizer que seu sonho é ganhar a Bola de Ouro. Isso não faz sentido.”

Nesta sexta, ao superar o italiano Antonio Conte (Chelsea), o português José Mourinho (Manchester United) e o galês Tony Pulis (West Bromwich) em eleição realizada por um painel de especialistas, capitães e torcedores, Guardiola tentou ser mais diplomático. “Obrigado ao Manchester City, à comissão técnica, aos jogadores e aos torcedores. Isto é para vocês”, escreveu em sua conta oficial no Twitter, apesar de sua pouca expressão na foto.

February @premierleague Manager of the Month.

Thanks to @ManCity, the staff, the players and the fans. This is yours.#mcfc pic.twitter.com/fzLUGSNUIo — PepTeam (@PepTeam) March 10, 2017

Lesão tira prêmio de Gabriel Jesus

O brasileiro Gabriel Jesus, do Manchester City, era o principal candidato a craque do mês de fevereiro até sofrer uma lesão que o manterá afastado dos gramados por mais algumas semanas. Nesta sexta, a liga inglesa confirmou que o prêmio ficou com Harry Kane, do Tottenham.

O artilheiro do campeonato superou Jesus e David Silva (Manchester City), Romelu Lukaku (Everton), Eldin Jakupovic (Hull City) e Gareth McAuley (West Bromwich). Kane, de 23 anos, marcou quatro gols e deu uma assistência nas três partidas do Tottenham no mês: o gol da vitória por 1 a 0 sobre o Middlesbrough e um hat-trick na goleada por 4 a 0 sobre o Stoke City.

O prêmio de melhor gol do mês foi para Hazard, por ter driblado três jogadores e balançado as redes em bela jogada individual na vitória por 3 a 1 sobre o Arsenal, no dia 4 de fevereiro, em Stamford Bridge.