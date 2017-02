Guardiola afirma que não voltará a ser treinador do Barcelona

O técnico espanhol Josep Guardiola, atualmente no Manchester City, afirmou neste sábado que não pretende voltar a comandar o clube em que despontou para o futebol como jogador (de 1990 a 2001) e como treinador (de 2008 a 2012).

Como treinador, ganhou dois Mundiais de Clubes da Fifa, duas Ligas dos Campeões da Europa e três campeonatos espanhóis, entre outros títulos. “Nunca mais voltarei a comandar o Barcelona. Meu período lá acabou“, garantiu o treinador à emissora britânica “Sky Sports”.

Guardiola vem respondendo da mesma forma aos questionamentos sobre o retorno ao time catalão, que vêm aumentando com as especulações sobre a saída do atual técnico, Luis Enrique, seu ex-companheiro dos tempos de jogador, em razão da campanha oscilante e do mau relacionamento com jogadores.

Recentemente, Guardiola, de 46 anos, afirmou que não se vê comandando uma equipe de futebol daqui pouco mais de uma década, em entrevista à emissora americana “NBC”. “Não serei treinador com 60, 65 anos. No Manchester City, serão três anos ou mais, mas estou me aproximando do fim da minha carreira”, disse.

(Com agência EFE)