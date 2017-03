Griezmann reclama de multa por homenagear esposa

Em clima de Dia Internacional da Mulher, Antoine Griezmann desabafou nas redes sociais nesta quarta-feira. O atacante francês, eleito o terceiro melhor do mundo pela Fifa, foi punido pelo Comitê de Competição da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) por ter homenageado a esposa ao marcar um gol na vitória por 3 a 0 do Atlético de Madri sobre o Valencia no último domingo. Na celebração, Griezzmann levantou o uniforme para mostrar uma camisa branca escrito: “Feliz aniversário, gordinha!”, em homenagem à esposa, Erika.

“Multa e advertência por parabenizar a minha mulher. E isso, três dias depois. #PreocupemSeComOutrasCoisas”, reclamou o jogador em conta no Twitter, após receber a notificação da punição.

Multa y amonestacion por felicitar a mi mujer y eso 3 dias despues… #PreocupateDeOtrasCosas pic.twitter.com/5gkP5MFGrP — Antoine Griezmann (@AntoGriezmann) March 8, 2017

O árbitro responsável pela partida entre Atlético de Madri e Valencia, Estrada Fernández, não puniu o atacante durante a partida. A Fifa orienta que se aplique um cartão amarelo nestes casos, mas o juiz apenas relatou o ocorrido na súmula, suficiente para que a federação advertisse Griezmann com uma multa de 3.000 euros (aproximadamente 10.000 reais).

