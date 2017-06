Griezmann: ‘Jogadores não saem do armário por medo’

O atacante francês Antoine Griezmann, eleito o terceiro melhor do mundo em 2016, é também um dos jogadores mais extrovertidos e comunicativos da atualidade. E em uma entrevista bastante reveladora ao diário espanhol El País, o artilheiro do Atlético de Madri admitiu ser vaidoso, admirador de David Beckham e disse que o homossexualismo ainda é tabu nos vestiários de futebol.

Questionado sobre o motivo de não haver jogadores abertamente gays, Griezmann foi direto. “Boa pergunta. Acho que no futebol não é habitual porque nos fazemos de durões e fortes e temos medo do que possam dizer. Eu não tenho nada contra, respeito a todos.”

O francês garantiu que não teria problemas em assumir caso fosse gay. “Há muito gente ruim no futebol e os jogadores gays podem ter medo de ir aos estádios e serem insultados. Acho que eu assumiria. Mas, claro, é mais fácil dizer quando você não tem de passar por isso”, disse o jogador, casado com a blogueira Erika Choperena, com quem tem uma filha.

Griezmann já disse diversas vezes que usa o número 7 e camisas de mangas longas inspirado em seu ídolo David Beckham. Ao El País, o francês contou mais sobre sua admiração pelo estilo do ex-jogador inglês. “Para mim um homem elegante é aquele que fica bem com qualquer roupa. Por exemplo, Beckham pode sair de pijama que estará elegante.”

O atacante, que recusou proposta do Manchester United para permanecer no Atlético na próxima temporada, disse que jamais faria como Cristiano Ronaldo e Casemiro, que rasparam o cabelo como promessa por marcar na final da Liga dos Campeões. “Não não, impossível. Não importa que seja final de Liga dos Campeões, prefiro que outro marque o gol, mas careca jamais.”