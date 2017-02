Governo do Ceará troca show de Wesley Safadão por futebol

O governador do Ceará, Camilo Santana, definiu que as finais do Campeonato Cearense serão na Arena Castelão, marcadas para os dias 30 de abril e 7 de maio. No mesmo período estava marcado um show do cantor Wesley Safadão, que, por enquanto, deve ter sua data alterada. Segundo a assessoria de Safadão, que está em turnê pela Europa e nesta quinta-feira estava em Lisboa, o cantor organizou o show Garota Vip nos últimos seis anos no Ceará – no ano passado foi na Arena Castelão -, sempre na véspera do dia do trabalho, 30 de abril, data marcada nesta ano para a primeira partida das finais do Cearense.

“Camilo Santana, o Secretário de Esportes Gelson Ferraz e a administração do estádio se posicionaram a favor do esporte e do interesse público. O Castelão, palco de partidas memoráveis tanto do Campeonato Cearense quanto da Copa do Nordeste, estará à disposição dos milhares de torcedores cearenses apaixonados nas datas marcadas”, afirmou o presidente da Federação Cearense de Futebol, Mauro Carmélio.

A assessoria de Safadão emitiu nota em que afirma que “nunca tivemos problemas de conflito com as agendas do evento e finais do campeonato; esse ano, pela primeira vez, descobrimos pela imprensa o ocorrido. Jamais existiu por parte do cantor Wesley Safadão a intenção de prejudicar a final do campeonato. Quem acompanha sua carreira, sabe do amor dele por esse esporte… Nesse evento, além do cantor Wesley Safadão, também estão no line up outras duas atrações nacionais”.

A equipe de Safadão disse ainda que a produtora do show, a Social Music, iria “entrar em contato com a direção da Arena Castelão para resolver isso da melhor forma possível para que o público assim como torcedores possam presenciar esses dois grandes eventos em Fortaleza!”

A Arena Castelão também divulgou nota, mas não esclareceu se haverá nova data para o show. “A Arena Castelão informa em respeito ao torcedor que estamos sensíveis em contribuir para a realização do campeonato cearense. O Castelão é a casa do futebol cearense e é única praça de futebol local liberada por todos os órgãos competentes e com todos os seus laudos regulares”, diz trecho da nota.