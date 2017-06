Goleiro Muralha volta a falhar e torcida do Flamengo protesta

A rejeição da torcida do Flamengo ao goleiro Alex Muralha, que já era bem grande, ficou ainda maior depois da derrota por 2 a 0 para o Sport, em Recife, pelo Campeonato Brasileiro, na noite desta quarta-feira. O goleiro, que chegou a ser convocado por Tite para a seleção brasileira no ano passado, vive fase ruim há alguns meses. As principais críticas, claro, vieram em forma de memes nas redes sociais.

Contra o Sport, Muralha falhou feio ao tentar dar um lançamento, interceptado por Osvaldo, que marcou um belo gol. Depois, também não segurou o chute de Thomas que definiu a vitória pernambucana. Nas redes sociais, o goleiro e seu apelido (pouco condizente com o momento atual) foram bastante ridicularizados. O técnico Zé Ricardo também foi alvo da fúria dos torcedores rubro-negros:

Disk Muralha, peça já seu gol. pic.twitter.com/kSb9UFKonw — Dicas do Cartola (@DicasdoCartola) June 8, 2017

Alex Muralha já foi convocado pra seleção, Magrão não pic.twitter.com/nwnw62gJMf — Alberto (@betoccapela) June 8, 2017

EXCLUSIVO: Imagem rara de Muralha fazendo uma defesa. pic.twitter.com/o20z8nDG34 — Olé do Brasil (@Oledobrasil) June 8, 2017

Goleiro Muralha na Ilha do Retiro:

pic.twitter.com/pD6E22EzjK — LISCA DOIDO 🏆🤘 (@LISCADOIDO) June 8, 2017