Goleiro marca e frustra estreia de Gattuso no Milan

As atenções estavam todas voltadas para o ex-jogador Gennaro Gattuso, que fazia sua estreia como técnico do Milan – clube pelo qual atuou por mais de dez anos. Tudo indicava que a vitória viria, mas o goleiro adversário Alberto Brignoli, do modesto Benevento, se transformou no grande herói deste domingo: conseguiu o primeiro ponto de sua equipe no Campeonato Italiano e estragou o que seria o primeiro triunfo de Gattuso no comando do Milan. Aos 50 minutos do segundo tempo, o arqueiro arriscou tudo, foi para a área em uma cobrança de falta e, de cabeça, selou o empate por 2 a 2 diante do adversário, em casa.

This is what football is all about! Benevento goalkeeper Alberto Brignoli scored an injury-time equaliser today against AC Milan to give Benevento their first ever #SerieA point! pic.twitter.com/2AvcPAdn4d — It's Round & It's White – Football News (@RoundAndWhite) December 3, 2017

O resultado ficará marcado não só por ter sido definido por um improvável gol de goleiro em cima de um dos maiores clubes da Itália e do futebol mundial, mas também por representar o primeiro ponto do Benevento na história da primeira divisão italiana. Com a pior campanha da elite em todos os tempos, o pequeno time passou as primeiras 14 rodadas sem pontuar.

O empate, no entanto, não altera a situação do Benevento, agora com um ponto na lanterna. Mas tanto os jogadores como a torcida comemoraram ao fim do jogo como se fosse um título. O Milan segue seu calvário no Italiano e é o sétimo colocado, com 21 pontos. Gattuso foi escolhido como substituto de Vincenzo Montella, demitido nesta semana. Os outros gols do Milan foram marcados por Bonaventura e Kalinic. Puscas fez o primeiro do Benevento.

(Com Estadão Conteúdo)