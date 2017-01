Goleiro de Senegal tropeça em si mesmo em simulação bizarra

O goleiro Khadim N’Diaye, da seleção senegalesa, protagonizou uma encenação que deixaria até os mais descarados atacantes brasileiros com vergonha alheia. Durante partida da Copa das Nações Africanas diante da Argélia nesta segunda-feira, a equipe de Senegal já estava classificada, mas precisava de um empate para garantir a liderança de seu grupo. Aos 43 do segundo tempo, com o placar em 2 a 2, N’Diaye, então, levou a simulação a um nível absurdo: chutou a própria perna para tropeçar antes de um tiro de meta e fingir uma lesão que paralisou o jogo por alguns minutos. Árbitro e auxiliar não perceberam a atitude patética do arqueiro, que seguiu fazendo cara de dor. O jogo terminou mesmo empatado. Abaixo, a simulação de N’Diaye.

Senegal's keeper making a late bid for an Oscar: pic.twitter.com/i5wi36435p — LateTackleMagazine (@LateTackle) January 23, 2017