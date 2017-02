Goleiro da seleção sub-20 xinga imprensa após vexame

O quinto lugar no Campeonato Sul-Americano sub-20, resultado que tirou o Brasil do Mundial da categoria, não foi bem digerido por Caíque, goleiro reserva da seleção brasileira. O jogador de 19 anos que defende o Vitória deixou o gramado do Estádio Olímpico Atahualpa, no Equador, após o empate em 0 a 0 contra a Colômbia, xingando os jornalistas que aguardavam a equipe no pós-jogo.

“Bando de filho da p…, só querem cornetar. Vai tomar no c…”, disse Caíque, em imagens captadas pelo canal a cabo SporTV. Esta não é a primeira vez que o jovem goleiro se envolve em confusões.

Em setembro do ano passado, Caíque discutiu publicamente com Marinho, então destaque do Vitória, no intervalo do jogo entre o clube baiano e Atlético-MG, válido pelo Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o reserva de Fernando Miguel reclamou com o companheiro de equipe por ter perdido um gol importante. Por fim, os mineiros venceram por 2 a 1.

O campeão do Sul-Americano sub-20 foi o Uruguai, que acumulou nove pontos após derrotar o Equador, que também se classificou, por 2 a 1. Além das duas seleções, Venezuela e Argentina também se classificaram para o campeonato mundial. Abaixo, o desabafo de Caíque exibido no programa Redação SporTV: