Goleiro Bruno chega ao Boa Esporte e sonha até com seleção

O goleiro Bruno Fernandes foi apresentado oficialmente como reforço do Boa Esporte na manhã desta terça-feira, em Varginha (MG). Apesar de todos os patrocinadores terem deixado o clube mineiro por causa da contratação do atleta de 32 anos, Bruno vestiu uma camisa ainda com a marca dos antigos parceiros. O clube avisou que só aceitaria perguntas relativas a futebol e Bruno deixou de responder a vários questionamentos. Ele, no entanto, disse sonhar até com a seleção brasileira. “Sonhar nunca é demais. Vou trabalhar e fazer o meu melhor dentro do Boa. Vou deixar as coisas acontecerem naturalmente”, disse.

Bruno se negou a responder logo a primeira pergunta, sobre “por que merecia uma segunda chance.” Em seguida, se soltou: “Estou muito feliz pela oportunidade dada. As pessoas cobram muito pelo que aconteceu no passado. o Boa está abrindo as portas para mim, é uma oportunidade dada, estou muito feliz.”

O ex-ídolo do Flamengo disse não se importar com a rejeição da imensa maioria dos torcedores. “Eu venho me preparando há bastante tempo. Passar pelo que passei não é fácil. Sinceramente, não ligo muito para o que as pessoas falam por aí. Foco no meu trabalho. O importante para mim é o recomeço.” E não quis falar sobre a saída dos patrocinadores do clube. “Eu deixo essa pergunta para os presidentes. Estou aqui para jogar futebol.”