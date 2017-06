Goleiro brasileiro troca Benfica por City por R$ 145 milhões

O técnico Pep Guardiola terá mais um brasileiro em seu grupo de atletas no Manchester City. O goleiro brasileiro Ederson Moraes deixará o Benfica para reforçar o clube inglês na próxima temporada. O City pagará 40 milhões de euros (cerca de 145 milhões de reais) ao clube português pelo goleiro de 23 anos. Ederson passou pelas categorias de base do São Paulo, se profissionalizou em Portugal e já foi lembrado por Tite para a seleção brasileira.

O jornal português A Bola confirmou a transferência nesta quinta-feira. Ederson já realizou exames médicos em Manchester e se disse empolgado com a nova experiência. “Estou muito feliz, as impressões foram muito boas”, disse ao jornal, antes de mandar um recado aos torcedores do Benfica. “Agradeço pelo carinho e força que me deram. Foi muito importante.”

Caso os valores sejam confirmados, Ederson se tornará um dos goleiros mais caros de todos os tempos. Jornais europeus divergem se sua transferência superaria o recorde de Gianluigi Buffon, que em 2001 trocou o Parma pela Juventus por valores entre 43 e 46 milhões de euros.

Os clubes ainda não oficializaram a negociação, mas nesta manhã o Benfica já divulgou uma mensagem de agradecimento a Ederson. Com sua saída, o experiente goleiro Júlio César, de 37 anos, titular da seleção brasileira nas duas últimas Copas do Mundo, deve voltar a ser titular do Benfica.