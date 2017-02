Gisele pediu que Tom Brady se aposentasse após título

Aos 39 anos, em plena forma e depois de uma vitória épica no Super Bowl, Tom Brady nem pensa em aposentadoria – para tristeza da esposa Gisele Bündchen. O quarterback do New England Patriots, que no domingo conquistou seu quinto título da NFL, a principal liga de futebol americano, contou que a modelo brasileiro pediu – três vezes – que ele parasse de jogar. Mas não foi atendida.

“Se dependesse da minha esposa, eu me aposentaria hoje. Ela me pediu isso naquela noite, três vezes. E eu disse ‘lamento, amor, estou me divertindo demais neste momento'”, afirmou Brady à rádio SiriusXM. “Sinto que ainda sou capaz de jogar e, se você ama o que faz, ficaria muito entediado em não jogar sabendo que ainda consegue. Vou seguir trabalhando duro e planejo jogar ainda por um longo tempo.”

Tom Brady talks #SB51 win, "magical year," and his response to Gisele telling him to retire https://t.co/HYlPhQcdc0 (AP Photo) #SuperBowl pic.twitter.com/4MI8vhNZiv — SiriusXM NFL Radio (@SiriusXMNFL) February 6, 2017

Brady, porém, dividiu seus méritos com a família. “Sempre tento estar focado e, ser mais experiente, e ter uma família estruturada ajuda bastante”, afirmou o astro, que mantém uma rotina muito regrada, como mostrou reportagem de VEJA no último fim de semana.

No domingo, Brady quebrou uma série de recordes do Super Bowl, incluindo número de títulos (cinco, empatado com Chris Haley), aparições (sete) e prêmios de jogador mais valioso (MVP, na sigla em inglês) da final (quatro). Brady não disputou os quatro primeiros jogos da temporada de 2016 por causa de uma suspensão envolvendo o escândalo “Deflategate”, mas mesmo assim encerrou o campeonato com um total de 3.554 jardas lançadas, 28 touchdowns e duas interceptações.