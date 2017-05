Gisele Bündchen revela que Tom Brady sofreu lesões na cabeça

Gisele Bündchen causou controvérsia nos Estados Unidos na manhã desta quarta-feira ao comentar sobre o seu desejo de ver o marido, a estrela do futebol americano Tom Brady, se aposentar. Em entrevista ao programa CBS This Morining, a modelo brasileira revelou que o quarterback do New England Patriots sofreu uma concussão, termo usado para fortes pancadas na cabeça que podem causar danos neurológicos. Brady e sua equipe jamais falaram sobre o assunto, que é tema de discussões constantes sobre a saúde dos atletas da NFL, a principal liga de futebol americano dos EUA.

Gisele disse que se preocupa com a saúde do marido de 39 anos e que gostaria que ele parasse de jogar. “Digamos que é um esporte agressivo, certo? Ele teve uma concussão ano passado. Ele tem concussões, basicamente. Não falamos sobre isso, mas tem concussões. E eu não acho que seja saudável que o corpo passe por esse tipo de agressão. (…) Planejo que ele esteja saudável e que possamos nos divertir até uns 100 anos”, disse Gisele, com bom humor.

O grande problema da declaração de Gisele é que o New England Patriots jamais informou que o seu principal jogador sofreu lesões graves na cabeça, o que teria de mantê-lo afastado por um tempo. Herói do título da equipe em 2017, Brady jogou todas as partidas da última temporada – exceto os primeiros jogos, pois estava punido por causa do escândalo “deflategate” das bolas murchas.

Jornalistas americano debateram nesta manhã a possibilidade de Gisele ter “exagerado” em suas afirmações e utilizado o termo concussão de forma equivocada. Há anos, os dirigentes de futebol americano e outros esportes, como boxe, discutem os perigos das pancadas na cabeça, que podem causar graves lesões neurológicas.

Na entrevista, Gisele Bündchen admitiu ter sido a responsável pelas mudanças nos hábitos alimentares do marido. Conforme mostrou reportagem de Veja em fevereiro deste ano, Brady e sua família seguem uma dieta bastante rígida, baseada em vegetais. “Ele está com quase 40 anos, apesar de ele odiar que eu fique lembrando disso. Ele disse que está se sentindo muito melhor, é incrível, ele não se sente enjoado, tem muito mais energia.”

Recentemente, Brady disse que a mudança de hábitos foi responsável por sua longevidade. Mas Gisele não quis assumir os méritos pelas conquistas do marido, pentacampeão da NFL. “Isso partiu de mim, mas todos em casa adoram. O mérito é dele, de seu comprometimento e dedicação, porque ele continua querendo fazer, no começo ele achou diferente, mas hoje adora.”

“The thing is he said he’s been feeling so much better,” Gisele Bündchen says on husband Tom Brady starting a plant-based diet pic.twitter.com/dFBkULKleD — CBS News (@CBSNews) May 17, 2017

