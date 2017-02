Gisele Bündchen enlouquece com vitória de Tom Brady; assista

A família Bündchen Brady teve uma noite de sonho neste domingo. O quinto título do New England Patriots na NFL, a principal liga de futebol americano, contou com o brilho intenso do quarterback Tom Brady, que se consolidou ainda mais como um dos maiores jogadores de todos os tempos. Sua esposa, a modelo brasileira Gisele Bündchen levou toda a família ao NRG Stadium, em Houston, e vibrou como nunca no camarote com a virada espetacular dos Patriots sobre o Atlanta Falcons, por 34 a 28. Depois, desceu para o gramado com a filha do casal, Vivian, e com a sogra, Galynn Brady, e não perdeu a chance de celebrar a conquista com um beijo no marido. Abaixo, as principais reações da orgulhosa Gisele:

‪Hey @gisele, are you excited the @patriots won the Super Bowl? 😂 #SB51 ‬ A video posted by NFL (@nfl) on Feb 5, 2017 at 8:40pm PST

apaixonada pela reação da gisele bündchen com a virada do patriots 😂💗 pic.twitter.com/sb9KyBxMkL — chapman 🏈 (@rooo_s) February 6, 2017

Super Bowl MVP, Husband, and Father. #SB51 #Patriots #FootballIsFamily A video posted by NFL (@nfl) on Feb 5, 2017 at 8:08pm PST