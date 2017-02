Gigante do basquete, Yao Ming vira cartola na China

O ídolo do basquete chinês Yao Ming continuará trabalhando pelo esporte. Nesta quarta-feira, o ex-jogador foi eleito presidente da Associação Chinesa de Basquete de maneira unânime. O novo dirigente pretende implantar melhorias no sistema de draft (alocação de jogadores nas equipes) da liga chinesa e exportar mais jogadores locais para o basquete internacional.

“Nosso próximo passo será emprestar nossa experiência internacional para estudar as condições atuais da China e esculpirmos um caminho de inovação dentro do esporte”, afirmou o ex-pivô de 2,25 m após a votação. De acordo com o novo presidente, o basquete chinês deverá passar por reformas, que cobrirão todos os locais do esporte, desde a seleção nacional até as categorias de base.

Ming já possui certa experiência administrativa, já que é dono do Shanghai Sharks desde 2009. Entretanto, para assumir o novo compromisso, o chinês de 36 anos precisou afastar-se de suas funções na franquia. Jogando pela seleção chinesa, Yao foi tricampeão asiático entre 2001 a 2005. Pelos Rockets, chegou aos playoffs da NBA em 2004, 2005, 2007 e 2009.

(Com Gazeta Press)