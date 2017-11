Garantido na semi, Melo enfrentará Soares no ATP Finals

Os dois brasileiros mais bem colocados no ranking mundial de duplas no tênis se encontrarão nesta sexta-feira às 15h45, em partida válida pelo ATP Finals. Marcelo Melo, ao lado do parceiro polonês Lukasz Kubot, terá pela frente Bruno Soares e o britânico Jamie Murray, na partida que encerrará a fase de grupos do torneio que reúne os melhores tenistas da temporada.

Este será o quinto encontro das duplas no ano. Melo e Kubot venceram três dos quatro jogos que já foram realizados, nos Masters 1000 de Miami, Indian Wells e Paris. A única derrota foi no Masters 1000 de Cincinnati. Melo segue na liderança do ranking individual de duplistas, enquanto Soares é o décimo colocado.

Melo e Kubot venceram as duas primeiras partidas da primeira fase com facilidade, ambas por 2 sets a 0, contra o croata Ivan Dodig e o espanhol Marcel Granollers, e os americanos Bob Bryan e Mike Bryan. O bom desempenho classificou a dupla diretamente para as semifinais do torneio. Já Soares e Murray acumulam uma vitória (sobre Dodig e Granollers) e uma derrota (para os irmãos Bryan), e precisam vencer a partida desta sexta para também garantirem vaga na fase final.