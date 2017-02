Gafe: EUA tocam hino da Alemanha nazista em torneio de tênis

A Associação de Tênis dos Estados Unidos se desculpou neste domingo por uma gafe constrangedora cometida antes do duelo entre o país e a Alemanha pela Fed Cup, disputada no Havaí. A organização do torneio executou – com direito a cantor entoando a letra – o hino da Alemanha usado durante o período nazista.

Embora seja anterior à ascensão do Partido Nazista ao poder, o hino conhecido por sua primeira frase, Deutschland, Deutschland über alles (“Alemanha, Alemanha, acima de tudo”), ficou fortemente associado ao regime de Adolf Hitler, que usava a letra nacionalista como instrumento de propaganda. Depois da II Guerra Mundial, a Alemanha democrática voltou a adotar a melodia da música como hino, mas reproduzindo apenas a última estrofe, que fala em “União, justiça e liberdade”.

“Foi a pior experiente que eu já vivenciei. Horrível e chocante”, afirmou a tenista alemã Andrea Petkovic. Em comunicado, a Associação de Tênis dos Estados Unidos se desculpou com a Alemanha e seus torcedores pela execução “do hino antiquado”. “De maneiro nenhuma pretendíamos desrespeitar. Esse erro não vai voltar a acontecer e o hino correto será executado pelo restante do torneio.”

Vídeo do jornal britânico The Guardian mostra momento do hino: