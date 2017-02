Gabriel Jesus se machuca – e Guardiola reza

A torcida do Manchester City, que estava encantada com o futebol de Gabriel Jesus, sofreu um grande baque nesta segunda-feira, apesar da vitória por 2 a 0 sobre o Bournemouth, fora de casa, pelo Campeonato Inglês. O atacante brasileiro torceu o tornozelo e deixou o campo machucado aos 14 minutos do primeiro tempo. Jesus passará por exames nesta terça-feira, mas o técnico Pep Guardiola já admitiu preocupação.

“Infelizmente, ele se machucou. Amanhã sabemos exatamente o impacto da lesão. Espero, e vou rezar para isso esta noite, que não seja um problema muito grande”, afirmou o treinador espanhol. Jesus foi substituído por Sergio Aguero, que é ídolo do clube, mas virou reserva do brasileiro. O argentino jogou bem e dividiu a bola que originou o gol contra de Tyrone Mings.

Se a lesão não for grave, Gabriel Jesus poderá fazer sua estreia europeia diante do Monaco, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões, no próximo dia 21, em Manchester.