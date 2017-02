Gabriel Jesus marca nos acréscimos e salva Manchester City

Gabriel Jesus voltou a brilhar na Inglaterra. O camisa 9 da seleção brasileira marcou os dois gols do Manchester City neste domingo, um deles nos acréscimos, e garantiu a vitória por 2 a 1 sobre o Swansea no Campeonato Inglês.

O primeiro gol veio ainda aos 11 minutos do primeiro tempo. O ex-jogador do Palmeiras aproveitou uma sobra na pequena área e empurrou para o fundo das redes.

Após o empate dos visitantes, já nos últimos momentos do jogo, Jesus apareceu para decidir. O atacante aproveitou cruzamento de David Silva e cabeceou firme. O goleiro deu rebote e ele mesmo apareceu para decretar a vitória.

Eleito o melhor em campo pela torcida do Manchester City e pela própria liga inglesa, Gabriel Jesus já havia ganhado as manchetes de todo o mundo na semana passada, quando marcou seu primeiro gol com a camisa do clube.

Na ocasião (vitória por 4 a 0 sobre o West Ham, fora de casa), o garoto de 19 anos também foi escolhido como o homem do jogo.