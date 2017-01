Gabriel Jesus é apresentado no City e destaca frio e Guardiola

Gabriel Jesus finalmente vestiu a camisa 33 do Manchester City. O ex-atacante do Palmeiras está há algumas semanas na Inglaterra, mas só teve a papelada de sua transferência entregue nesta semana e foi oficializado como reforço do clube inglês nesta quinta-feira. Contratado por 27 milhões de libras (cerca de 107 milhões de reais), Jesus posou para fotos no Etihad Stadium e concedeu entrevista ao canal oficial do clube, na qual falou sobre suas primeiras impressões, o frio na Inglaterra e a oportunidade de trabalhar com o técnico Pep Guardiola.

“Estou encantado com a grandeza do clube, o planejamento, a estrutura. O CT é muito grande. Gostei bastante, não vejo a hora de começar a jogar”, afirmou o atacante de 19 anos. Perguntado sobre o que mais chamou sua atenção nos primeiros dias, Jesus não teve dúvidas: “Muito frio (risos). Mas dá para aguentar.”

Gabriel contou que pediu o número 33, camisa que usa desde sua subida ao profissional do Palmeiras, em referência à idade de Jesus Cristo ao ser crucificado. O brasileiro já identificou semelhanças com o técnico Pep Guardiola. “Uma coisa que eu vi é que, assim como eu, ele é fissurado por futebol, vive 24 horas o futebol. É importante que eu seja assim igual ele e espero aprender. Vou me doar o máximo para aprender cada vez.”

Campeão da Copa do Brasil em 2015 e do Campeonato Brasileiro de 2016, Jesus disse que deixou o Palmeiras com sentimento de dever cumprido. “Deixei bem claro que minha vontade era permanecer até o fim do ano porque queria conquistar mais um campeonato. E consegui. Saí de lá com a cabeça erguida e satisfeito com o campeonato que a gente fez”, falou.

Gabriel Jesus já está disponível e pode estrear no sábado diante do Tottenham. “Assistindo dá para ver que é um jogo muito duro, intenso. Espero me adaptar o mais rápido possível. Nos primeiros contatos que eu tiver vou procurar ver tudo, me adaptar. Só depende de mim fazer para que fique fácil”, afirmou Gabriel. Em má fase, o City é o quinto colocado, com 42 pontos, dez a menos que o líder Chelsea.