Gabriel Jesus brilha com gol e assistência em vitória do City

Gabriel Jesus é a nova sensação do futebol europeu. Nesta quarta-feira, o atacante brasileiro teve mais uma ótima atuação, deu uma assistência e marcou seu primeiro gol pelo Manchester City na goleada por 4 a 0 sobre o West Ham, fora de casa, pelo Campeonato Inglês. Foi o terceiro jogo de Jesus, o primeiro como titular, mandando para o banco de reservas um ídolo do clube, o argentino Sergio Aguero. Com a vitória, o City foi a 46 pontos, um atrás do vice-líder Tottenham, mas ainda dez distante do líder Chelsea.

O atacante de 19 anos começou a brilhar aos 16 minutos, quando tabelou com Kevin De Bruyne e deu a assistência para o belga marcar. Quatro minutos depois, o espanhol David Silva ampliou. Aos 38 minutos, saiu o primeiro de Jesus pelo novo clube: Raheem Sterling recebeu de frente para a meta, mas preferiu o passe para o brasileiro, que apenas empurrou para as redes e desta vez pôde comemorar – na estreia, diante do Tottenham,

O quarto gol saiu na segunda etapa, depois que Sterling sofreu pênalti, convertido pelo marfinense Yaya Yaya Touré. Eleito o melhor jogador da partida, Gabriel Jesus falou sobre a emoção sua emoção. “Fico feliz com a recepção do grupo, comissão, jogadores. Isso faz com que o jogador entre tranquilo e estou muito contente com o primeiro gol e com minha vitória”, afirmou, à ESPN Brasil.