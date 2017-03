Gabriel, do Corinthians, terá expulsão julgada nesta segunda

A expulsão do corintiano Gabriel no clássico com o Palmeiras será julgada nesta segunda-feira, às 17 horas, pelo Tribunal de Justiça Desportiva (TJD), na sede da Federação Paulista de Futebol. O volante levou o cartão vermelho de maneira equivocada, após o árbitro Thiago Duarte Peixoto confundi-lo com Maycon.

Após o juiz admitir o erro na súmula do jogo e o Corinthians entrar com um recurso, o TJD concedeu efeito suspensivo a Gabriel e, assim, permitiu que o volante enfrentasse o Mirassol na rodada seguinte. Ainda há, no entanto, polêmica em relação à condição de jogo de Gabriel para a próxima rodada do Campeonato Paulista, diante da Ponte Preta, domingo, em Campinas.

Isso porque, no entendimento do Corinthians, o TJD anulou os dois cartões amarelos que Gabriel levou contra o Palmeiras: o primeiro de maneira correta e o segundo, equivocado. Assim, o volante teria apenas dois cartões acumulados no Campeonato Paulista e estaria livre para enfrentar a Ponte Preta.

Mas, se o TJD considerar nula somente a segunda advertência, significa que Gabriel soma três cartões no Estadual e terá de cumprir suspensão automática na próxima rodada. A polêmica deverá ser desfeita nesta segunda-feira, durante o julgamento da expulsão do volante contra o Palmeiras.

(com Estadão Conteúdo)