Gabigol desencanta e celebra primeiro gol na Itália

Saiu o primeiro gol de Gabriel Barbosa, o Gabigol, na Itália. Neste domingo, o atacante brasileiro de 20 anos entrou no segundo tempo e marcou o gol da vitória da Inter de Milão por 1 a 0 sobre o Bologna, fora de casa, pelo Campeonato Italiano. Gabigol extravasou na comemoração, tirando a camisa e correndo para celebrar com os torcedores, antes de ajoelhar a agradecer a Deus pelo primeiro gol – e levar cartão amarelo pela festa exagerada.

Mesmo com a ausência do argentino Mauro Icardi, Gabigol começou a partida na reserva do ítalo-brasileiro Éder, do croata Ivan Perisic e do argentino Rodrigo Palacio. Precisando da vitória, o técnico Stefano Pioli colocou o brasileiro aos 29 minutos da etapa final e, aos 36, o ex-jogador do Santos brilhou: recebeu passe na medida do ala Danilo D’Ambrosio e só precisou empurrar a bola para as redes.

“É um dia especial para mim. Trabalhei forte para isso, para vencer a ajudar minha equipe e agradeço a Deus, aos jogadores aos torcedores”, afirmou Gabigol após a partida.

Gabigol acertou sua transferência para a Inter de Milão por 27 milhões de euros (quase 100 milhões de reais), em agosto, e no mês seguinte foi apresentado com muita pompa pelo clube italiano. Em seis meses no clube, ele ficou 20 partidas no banco de reservas no Campeonato Italiano e entrou em apenas seis jogos.

A Inter é a quarta colocada do Campeonato Italiano com 48 pontos. A Juventus lidera com 63, contra 56 da Roma e 54 do Napoli.