Futebol no Espírito Santo segue paralisado após onda de violência

A Federação de Futebol do Estado do Espírito Santo informou que a terceira rodada do Campeonato Capixaba, neste final de semana, foi suspensa, por causa do caos na segurança. “Em função de não termos significativa melhora nas condições de segurança no Estado do Espírito Santo, e conforme amplamente divulgado na mídia em âmbito nacional, a Federação de Futebol do Estado do Espírito Santo (FES) comunica a suspensão de cinco jogos válidos pela terceira rodada do Campeonato Estadual da Série A 2017. Tão logo a situação normalize novas datas serão programadas e divulgadas”, diz a nota.

A Polícia Militar do estado está paralisada desde a última sexta-feira. No mesmo dia, a Federação suspendeu a segunda rodada de partidas do campeonato estadual. A entidade não informou sobre possíveis remanejamentos de partidas.

Pela Copa do Brasil, a Desportiva deverá receber o Avaí na próxima quarta-feira, dia 15 de fevereiro. A partida está marcada para acontecer em Cariacica, na Região Metropolitana de Vitória.

(Com Estadão Conteúdo)