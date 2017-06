Futebol argentino: escândalo de doping gera crise no River Plate

A Conmebol anunciou nesta quinta-feira que dois atletas do River Plate foram flagrados em exames antidoping na primeira fase da Copa Libertadores da América. Sem citar nomes, a entidade confirmou somente estes casos, apesar de a imprensa argentina garantir que três atletas foram flagrados e que este número ainda pode aumentar.

Um deles, no entanto, já é conhecido. O River Plate confirmou em comunicado oficial que foi notificado sobre o doping do zagueiro Lucas Martínez Quarta. O clube explicou que Quarta foi flagrado em exame realizado após a partida diante do Emelec dia 10 de maio, pela Libertadores, pela presença da substância hidroclorotiazida, um diurético. Ele já está suspenso preventivamente.

O diário Olé garantiu que ao menos três jogadores do River foram flagrados por uso de doping, o meia Camilo Maiada e o atacante Sebá Driussi, além de Quarta, e que o número pode ser ainda maior. Ainda de acordo com o jornal, a substância encontrada nas amostras seria proveniente de um produto energético utilizado comumente pelos atletas.

(Com Estadão Conteúdo)