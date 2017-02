Franceses questionam slogan em inglês para Olimpíada de Paris

É sabido que a maioria dos franceses é bastante orgulhosa de seu idioma e não aprecia o fato de o inglês ser considerado a “língua universal”. A discussão ganhou força neste mês, depois do anúncio do slogan da candidatura de Paris como sede dos Jogos Olímpicos de 2024. A frase “Made for sharing” (Feito para compartilhar, em inglês) foi exibida em plena Torre Eiffel no último dia 3 e enfureceu um grupo formado por quatro associações de defesa da língua francesa.

As entidades informaram nesta sexta-feira que apresentarão queixa contra a prefeitura de Paris. De acordo com o advogado Emmanuel Ludot, que representa o grupo, afirmou que a denúncia foi motivada por um “insulto à língua francesa e violação da Constituição”.

A iniciativa foi apoiada por Bernard Pivot, presidente do júri do prêmio literário Goncourt, que, em entrevista à rádio RTL, considerou o slogan um erro. “É uma violação à língua francesa, que é uma das olímpicas, e uma estupidez porque, até na língua de Shakespeare, esse slogan carece de relevo.”

A primeira a destacar a utilização do inglês foi a líder ultradireitista Marine le Pen, candidata à presidência do país, que considerou o caso uma “traição linguística”. Paris concorre com Los Angeles, nos Estados Unidos, e Budapeste, na Hungria, pelo direito de sediar a Olimpíada. O slogan da Rio-2016, “Um novo mundo”, foi definido apenas meses antes dos Jogos e apresentado simultaneamente em inglês e português.

(com agência EFE)