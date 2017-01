Francês do Real repete Neymar e Ronaldo e ostenta Ferrari

Qual o sentido em ter uma Ferrari e não ostentá-la, não é mesmo? O atacante francês Karim Benzema, um dos destaques do Real Madrid e grande fã de carros, seguiu o manual dos boleiros e usou suas redes sociais nesta sexta-feira para exibir sua Ferrari 488 Spider, avaliada em cerca de 2,5 milhões de reais.

Na imagem, Benzema posa em cima do carro e mostra ser mesmo fã do luxo italiano ao vestir uma jaqueta Gucci. A imagem fez lembrar o dia em que o brasileiro Neymar também decidiu subir em sua nova Ferrari e, assim, responder às acusações de fraude fiscal. “Obrigado, Deus, por me dar saúde e com o fruto do meu trabalho poder realizar mais um sonho de criança”, escreveu, na época.

Precursor – No passado, o atacante Ronaldo – ídolo máximo de Benzema – também chamou atenção ao ostentar uma Ferrari. Em 1999, numa época em que os carrões importados ainda não eram uma grande moda entre os boleiros, ele comprou um modelo 355 F1 Berlinetta, e desfilou sua máquina vermelha pelas ruas do Rio até ser bombardeado por críticas por sua ostentação exagerada. Chateado, acabou se desfazendo do carro meses depois.

