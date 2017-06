Em foto de 2012, Luan, do Grêmio, comemora título do Corinthians

Uma suposta foto do atacante Luan, destaque do Grêmio no Brasileirão, vem fazendo sucesso nas redes sociais. Um dia depois de o jogador errar um pênalti na derrota para o Corinthians em Porto Alegre, corintianos encontraram uma imagem em que Luan aparece justamente com a camisa do clube paulista.

A foto teria sido tirada na comemoração do título do Mundial de Clubes de 2012, em São José do Rio Preto, cidade natal de Luan. Meses depois da conquista do Corinthians, o atacante acertou com o Grêmio, clube pelo qual vem se destacando nas últimas temporadas.