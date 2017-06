Fórmula E apresenta calendário de 2018 com prova em São Paulo

O Conselho Mundial de Esportes a Motor, organizado pela Federação Internacional do Automobilismo (FIA), na Suíça definiu na última segunda-feira o calendário da temporada 2017/2018 da Fórmula E, categoria de carros elétrico. Pela primeira vez, haverá um evento da categoria no Brasil, em São Paulo.

À princípio, a corrida acontecerá no dia 17 de março de 2018, mas a data e o local ainda estão sujeitos a alteração. Santiago, no Chile, e Roma, na Itália, também apareceram como novidades no calendário da próxima temporada, que vai de dezembro a julho.

No total, serão 14 corridas no próximo campeonato da categoria. A prova do dia 9 de junho ainda não tem local confirmado, assim como a do dia 19 de maio, apesar da entidade já adiantar que será na Alemanha.

Na atual temporada da Fórmula E, o Brasil tem dois representantes: Lucas di Grassi (2º colocado) e Nelsinho Piquet (10º) – o último foi o campeão da temporada 2015.

Clique e veja classificação

O calendário da temporada 2017/2018 da Fórmula E:

02/12/17: Hong Kong, China

03/12/17: Hong Kong, China

13/01/18: Marraquexe, Marrocos

03/02/18: Santiago, Chile

03/03/18: Cidade do México, México

17/03/18: São Paulo, Brasil*

14/04/18: Roma, Itália

28/04/18: Paris, França

19/05/18: Alemanha**

09/06/18: Local a ser anunciado

07/07/18: Nova York, Estados Unidos***

08/07/18: Nova York, Estados Unidos***

28/07/18: Montreal, Canadá

29/07/18: Montreal, Canadá

*Sujeito a confirmação

**Local a ser anunciado

***Data a ser confirmada

(com Gazeta Press)