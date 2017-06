Fórmula 1: Felipe Massa afirma que não vai se aposentar

A inesperada decisão de Nico Rosberg de se aposentar da Fórmula 1 depois de conquistar o título da temporada 2016 provocou uma reviravolta na carreira de Felipe Massa. O brasileiro, que também havia decidido se aposentar, foi chamado de volta à Williams para a vaga de Valtteri Bottas, que foi para a Mercedes. Massa faz parceira com o estreante Lance Stroll. Satisfeito com o desempenho do carro em 2017, o brasileiro não vê motivo para deixar a categoria tão cedo.

“As coisas estão indo bem. Eu me sinto muito competitivo e gosto do carro e das novas regras. Para o meu estilo de pilotagem, tudo funciona muito bem. Então eu não vejo motivo para não continuar”, afirmou Massa, ao site da Fórmula 1.

O brasileiro revelou que se sente mais feliz nesse momento do que antes da decisão de deixar as pistas. “Foi uma ótima decisão continuar. Estou com uma equipe que gosto e que me respeita muito, e eles me ouvem.”

Massa também disse que quer ficar atrás apenas dos carros de Mercedes, Ferrari e Red Bull – atualmente, ele ocupa o décimo lugar na classificação do Mundial de Pilotos. “Minha meta é terminar em sétimo. Logo atrás dos três pilotos das equipes de frente. Será difícil.”

