Forbes: Cristiano Ronaldo é o atleta mais bem pago de 2017

Cristiano Ronaldo segue imbatível até mesmo na competição com estrelas de outros esportes. Pelo segundo ano consecutivo, o atacante do Real Madrid lidera a lista de atletas mais bem pagos do mundo da revista Forbes. Na atualização do ranking, divulgado nesta quarta-feira, Cristiano ficou à frente de LeBron James, Lionel Messi, Roger Federer e Kevin Durant. O brasileiro mais rico é Neymar, 18º no geral.

Segundo a Forbes, Cristiano Ronaldo acumulou 93 milhões de dólares (cerca de 304 milhões de reais) nos últimos 12 meses – 58 milhões de dólares em salários e bônus e 35 milhões em acordos publicitários. Seu eterno rival Lionel Messi, do Barcelona, ficou em terceiro na lista, com 80 milhões de dólares (261 milhões de reais) de ganhos. Neymar, que ficou uma posição abaixo do golfista Tiger Woods e é o único brasileiro entre os 100 mais ricos, recebeu 37 milhões de dólares (121 milhões de reais) no último ano.

Dentre os 100 mais ricos, há atletas de 11 modalidades diferentes. O basquete é o líder em representantes, com 32 jogadores da NBA. Há 21 países representados, com ampla maioria de atletas americanos – 63 americanos entre os 100 mais ricos. Há apenas uma mulher na lista: Serena Williams, 51ª colocada. A estimativa da Forbes leva em conta salários, bônus e acordos publicitários dos atletas de elite.

Lista de atletas mais bem pagos da Forbes em 2017:

1 – Cristiano Ronaldo (futebol) – 93 milhões de dólares

2 – LeBron James (basquete) – 86.2 milhões de dólares

3 – Lionel Messi (futebol) – 80 milhões de dólares

4 – Roger Federer (tênis) – 64 milhões de dólares

5 – Kevin Durant (basquete) – 60, 6 milhões de dólares

6 – Andrew Luck (futebol americano) – 50 milhões de dólares

6 – Rory McLlroy (golfe) – 50 milhões de dólares

8 – Stephen Curry (Basquete) – 47.3 milhões de dólares

9 – James Harden (basquete) – 46.6 milhões de dólares

10 – Lewis Hamilton (Fórmula 1) – 46 milhões de dólares

11- Drew Brees (Futebol Americano) – 45.3 milhões de dólares

12 – Phil Mickelson (Golfe) – 43.5 milhões de dólares

13 – Russell Westbrook (Basquete) – 38.6 milhões de dólares

14 – Sebastian Vettel (Fórmula 1) – 38.5 milhões de dólares

15 – Damian Lillard (Basquete) – 8.4 milhões de dólares

16 – Novak Djokovic (Tênis) -37.6 milhões de dólares

17 – Tiger Woods (Golfe) – 37.1 milhões de dólares

18 – Neymar (Futebol) – 37 milhões de dólares

19 – Dwyane Wade (Basquete)- 36.2 milhões de dólares

20 – Fernando Alonso (Fórmula 1) -36 milhões de dólares

Clique e confira a lista completa da Forbes