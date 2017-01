Follmann deixa hospital e planeja seguir na Chapecoense

Jakson Follmann, último sobrevivente do acidente da Chapecoense que estava internado, recebeu alta nesta terça-feira. O goleiro, que teve parte da perna direita amputada, deixou o hospital em Chapecó por volta das 11h. “Finalmente, o grande dia chegou. Mais uma etapa concluída, graças a Deus. Saio até com o coração apertado, pois fiz grandes amigos aqui. O cuidado que todos tiveram comigo foi incrível, estou muito feliz e motivado. Saio daqui forte, praticamente todo curado”, declarou Follmann.

Com muito bom humor, o goleiro afirmou seu desejo de “sair, sentir o ar de fora, o carinho das pessoas, e comer um churrasco”. Antes do amistoso entre Chapecoense e Palmeiras, na Arena Condá, o jogador ainda não havia deixado o ambiente hospitalar. Follmann ainda reiterou o desejo de seguir na Chapecoense. “É a minha vontade sim. Vou me aprimorar, conhecer novas coisas. É um momento de aprendizado”.

Nesta quarta ele viaja ao Rio de Janeiro para acompanhar o Jogo da Amizade, amistoso entre Brasil e Colômbia, para arrecadar fundos aos familiares das vítimas do desastre aéreo. Depois, Follmann vai a São Paulo, onde inicia processo para colocar uma prótese na perna direita.

(Com Gazeta Press)