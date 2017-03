Fluminense renova contrato de Gustavo Scarpa após título

Não foi somente o título da Taça Guanabara que foi comemorado pela torcida do Fluminense, na noite de domingo. Poucas horas após a conquista do primeiro turno do Campeonato Carioca, a diretoria anunciou a renovação do contrato do meia Gustavo Scarpa, uma das referências da equipe tricolor.

Scarpa estendeu seu vínculo até setembro de 2020. Inicialmente, seu contrato se encerraria em 2019. “Finalmente conseguimos renovar nosso vínculo. Demorou um pouquinho, a gente sabe que o pessoal estava um pouco ansioso. Mas tinha que ser da forma correta. O Scarpa vai estar com a gente por mais tempo do que estava previsto antes. Ele ainda tem muita alegria para trazer para a gente”, afirmou o presidente do Fluminense, Pedro Abad.

Revelado pelo Fluminense em 2014, o jogador disputou o Campeonato Paulista de 2015 pelo Red Bull Brasil, por empréstimo, e após ótimo torneio voltou ao Fluminense.

(com Estadão Conteúdo)