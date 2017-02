Flamenguista aposta no Facebook, se infiltra e apanha de rivais

Um torcedor do Flamengo foi agredido e detido pela polícia depois que se infiltrou no meio da torcida do Vasco durante uma partida do Campeonato Carioca apenas para cumprir uma aposta que havia feito na redes sociais.

O torcedor postou em seus perfis que iria ver o Vasco ser eliminado em seu próprio estádio, São Januário, e que, se tivesse ao menos cem curtidas no seu post, ele tiraria a atadura que encobria a tatuagem do Flamengo na sua perna no meio da torcida rival – e ainda prometeu fazer um vídeo para registrar o feito.

Primeiro, ele não viu a eliminação do Vasco. O time bateu a Portuguesa por 1 a 0, gol de Thalles no segundo tempo, e avançou à semifinal do campeonato.

Segundo: foi descoberto pela torcida do Vasco, foi agredido por várias pessoas e a situação só não ficou pior porque ele foi socorrido por policiais militares e por um torcedor vascaíno, que o tirou da confusão, já sangrando.

Terceiro, foi levado ao Juizado Especial Criminal (Jecrim), onde seria indiciado com base no artigo 41-B do Estatuto do Torcedor: “promover tumulto, praticar ou incitar a violência ou invadir local restrito aos competidores em eventos esportivos”. A infração prevê pena de um a dois anos de prisão e multa.

Além disso, milhares de pessoas foram ao seu perfil no Facebook para comentar o episódio, a maioria ironizando e criticando o flamenguista. Ele esperava ao menos cem curtidas, mas, depois do episódio, seu post acumulava pouco mais de 2,7 mil manifestações – cerca de mil delas por meio do emoticon de gargalhada – e mais de 1,6 mil compartilhamentos. Nos comentários, também prevaleceu a ironia e as críticas.

Veja o vídeo do SporTV do momento em que o torcedor é retirado do meio da torcida do Vasco.