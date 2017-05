Flamengo renova com a promessa Vinícius Júnior

O atacante Vinícius Júnior ampliou o seu contrato com o Flamengo nesta segunda-feira, dois dias depois de estrear como profissional no empate com o Atlético-MG. Pretendido pelo Real Madrid, a revelação de 16 anos recebeu aumento de salário e ampliou sua multa rescisória, de 30 milhões de euros para 45 milhões de euros (cerca de 154 milhões de reais).

Em seu comunicado oficial, o clube não informou se a duração do contrato (até 2019) foi ampliada. Segundo os principais jornais da Espanha, o Real Madrid está disposto a pagar a quantia pedida pelo Flamengo para ter Vinícius Júnior em julho de 2018, quando o atleta completará 18 anos e, assim, estará livre para atuar por um clube estrangeiro.

Vinícius Júnior é tido como uma das maiores promessas do futebol mundial. Em 2017, foi destaque da Copa São Paulo em eleito o craque do Sul-Americano sub-17, conquistado pela seleção brasileira.