Flamengo provoca nas redes e Botafogo vê ‘apologia à violência’

O Flamengo celebrou a vitória por 2 a 1 sobre o Botafogo, neste domingo, pelo Campeonato Carioca, com uma mensagem provocativa nas redes sociais que causou bastante controvérsia. “Cadê você? Não adianta fugir, não adianta correr”, postou o clube rubro-negro no Twitter. Antes da partida, houve confronto de torcedores rubro-negros e alvinegros no entorno do Engenhão, que tinha seu policiamento reduzido, e um torcedor do Botafogo morreu baleado. O clube derrotado considerou a postagem como uma “apologia à violência.”

Horas antes do jogo, a diretoria do Botafogo cogitou impedir a realização da partida em seu estádio, alegando que o número de policiais não garantiria a segurança dos torcedores. No entanto, a Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj) considerou a segurança “adequada” e solicitou a manutenção da partida. A vitória classificou o Flamengo à semifinal e eliminou o Botafogo.

É sério que estão fazendo apologia à violência em um dia de confusão e morte? Para nós, o futebol não é isso. Começa por paz nos estádios. https://t.co/UilC8jPd73 — Botafogo F.R. (@BotafogoOficial) February 13, 2017

“É sério que estão fazendo apologia à violência em um dia de confusão e morte? Para nós, o futebol não é isso. Começa por paz nos estádios”, escreveu o Botafogo. O Flamengo respondeu com outra postagem: “Lamentamos a morte do torcedor e os ocorridos no Engenhão. Paz sempre. O futebol é alegria.”

Lamentamos a morte do torcedor e os ocorridos no Engenhão. Paz sempre. O futebol é alegria. — Flamengo (@Flamengo) February 13, 2017

Até mesmo o Vasco entrou na discussão e retuitou a mensagem do Botafogo. “Estamos com o Botafogo na luta pela paz nos estádios”.

Estamos com o @BotafogoOficial na luta pela paz nos Estádios. https://t.co/MD0Av3um3Z — Vasco da Gama (@vascodagama) February 13, 2017

O humorista Antonio Tabet, criador do site Kibe Loco e atual vice-presidente de comunicação do Flamengo, ficou revoltado com a repercussão da brincadeira. “É sério que estão tentando camuflar a derrota inventando uma “apologia”? Seria infantil se não fosse tão inconsequente e irresponsável”, escreveu, antes de também alfinetar o Vasco, que no fim de semana perdeu para o Volta Redonda. “Adivinha qual é o segundo clube tentando camuflar a derrota!”

É sério que estão tentando camuflar a derrota inventando uma "apologia"? Seria infantil se não fosse tão inconsequente e irresponsável. — Antonio Tabet (@antoniotabet) February 13, 2017