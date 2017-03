Flamengo confirma Maracanã lotado para estreia na Libertadores

O Flamengo terá casa cheia no retorno ao Maracanã. A equipe carioca receberá o San Lorenzo, da Argentina, pela estreia da Copa Libertadores, nesta quarta-feira, às 21h45, e confirmou que só restavam 2.100 ingressos disponíveis para compra até o começo da tarde desta terça-feira. O custo destas, disponíveis apenas para o setor Oeste Inferio, é de 200 reais.

De acordo com o clube, os ingressos de todos os outros setores do Maracanã já foram vendidos, incluindo o Maracanã Mais, uma espécie de área VIP, com sua maioria destinada a sócios-torcedores. Mais de 44.000 entradas foram comercializadas pela internet, antes do início das vendas físicas se iniciarem.

No total, foram disponibilizados 55.800 ingressos, sem contar a cota destinada à torcida visitante e as cadeiras cativas e do público que tem acesso a gratuidade. A carga completa de lugares é de 68.500. Para utilização do Maracanã, que segue sob disputas judiciais após o uso nas Olimpíadas do Rio, o Flamengo executou uma negociação especial para a Libertadores e que não influenciará em outros compromissos do estádio.

(Com Estadão Conteúdo)