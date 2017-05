Flamengo empata diante de 50 mil na abertura do Brasileiro

No jogo entre dois dos favoritos ao título do Campeonato Brasileiro, o Flamengo e o Atlético Mineiro não passaram de um empate em 1 a 1 na tarde deste sábado, diante de 50 000 torcedores no estádio do Maracanã, na abertura da competição. Os dois clubes ganharam os títulos em seus respectivos estados na semana passada e fazem boa campanha na Copa Libertadores neste ano. No Brasileiro do ano passado, o Flamengo terminou em terceiro lugar, e o Atlético, em quarto.

Foi uma partida equilibrada, com boas chances de gol para os dois times. O meio-campista Matheus Sávio abriu o placar para o Flamengo aos 23 minutos do primeiro tempo: ele cruzou, a bola passou pelo atacante Guerreiro e entrou direto no gol de Victor. O Atlético empatou aos 13 minutos do segundo tempo, aproveitando duas falhas seguidas da equipe carioca: uma saída errada no meio de campo e uma falha de marcação. Robinho puxou contra-ataque e tocou para o atacante Fred, que rolou a bola para Elias. O meia acertou um chute de primeiro e empatou. No fim do jogo, o atacante Vinicius Junior, cobiçado pelo Real Madrid, fez a sua estreia como profissional do Flamengo, mas não conseguiu se destacar.

Na próxima rodada, o Flamengo joga fora de casa contra o Atlético Goianiense, no sábado, enquanto o Atlético Mineiro recebe em casa o Fluminense, no dia seguinte.